Люблин, Польша, , 16:01 — REGNUM Советский ударный вертолет Ми-24, стоящий на вооружении Военно-воздушных сил Польши, в понедельник, 6 марта, во время предполетных испытаний на границе с Белоруссией получил повреждения. Об этом сообщается на официальной странице генерального командования ВС Польши в социальной сети Twitter.

Ми-24 ВВС Польши (сс) Radomil

«6 марта 2023 года в районе Бяла-Подляска в незастроенной местности во время предполетных испытаний произошло авиационное происшествие, в результате которого были повреждены шасси и правое крыло вертолета Ми-24», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Все три человека, находившиеся на борту вертолета во время происшествия, доставлены в больницу для профилактического осмотра.

Ранее сообщалось, что экипаж совершившего в Воронежской области аварийную посадку вертолета Ми-8 не пострадал. В результате авиапроисшествия повреждение получила только линия электропередачи.

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