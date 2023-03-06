Оппозиция в Грузии планирует провести масштабный митинг против законопроекта об иноагентах

Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии, выступающие против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния, проведут в Тбилиси масштабный митинг. Об этом 6 февраля сообщила журналистам депутат грузинского парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект рассматривали на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам. Ряд других оппозиционных депутатов, пытающихся помешать рассмотрению документа, выдворили из зала заседаний. Самадашвили вывели, когда она развернула плакат с нецензурной бранью.

«Рассмотрение законопроекта проходит в режиме насилия. Хочу обратиться к населению: лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни», — заявила Самадашвили.

По её словам, в течение дня лидеры оппозиции проведут консультации, чтобы назначить дату акции.

Напомним, законопроект, внесенный в парламент Грузии, о регистрации иностранных агентов, вызвал резкую негативную реакцию в ряде оппозиционных партий и в среде правозащитных неправительственных и некоммерческих организаций. Возмущение вызвало то, что данные организации, а также СМИ, которые получают доходы из-за границы, хотят обязать отчитываться за финансовую деятельность.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Грузии произошла драка между депутатами