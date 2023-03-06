Тбилиси, 6 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии, выступающие против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния, проведут в Тбилиси масштабный митинг. Об этом 6 февраля сообщила журналистам депутат грузинского парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Законопроект рассматривали на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам. Ряд других оппозиционных депутатов, пытающихся помешать рассмотрению документа, выдворили из зала заседаний. Самадашвили вывели, когда она развернула плакат с нецензурной бранью.

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«Рассмотрение законопроекта проходит в режиме насилия. Хочу обратиться к населению: лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни», — заявила Самадашвили.

По её словам, в течение дня лидеры оппозиции проведут консультации, чтобы назначить дату акции.

Напомним, законопроект, внесенный в парламент Грузии, о регистрации иностранных агентов, вызвал резкую негативную реакцию в ряде оппозиционных партий и в среде правозащитных неправительственных и некоммерческих организаций. Возмущение вызвало то, что данные организации, а также СМИ, которые получают доходы из-за границы, хотят обязать отчитываться за финансовую деятельность.