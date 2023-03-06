Вена, 6 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. С призывом к властям Северной Кореи выполнить свои обязательства по ядерной программе обратился глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он заявил об этом 6 марта на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ, его слова приводит пресс-служба агентства.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Рафаэль Гросси

По утверждению Гросси, продолжение Пхеньяном своей ядерной программы является «нарушением» соответствующих резолюций Совбеза ООН.

«Я призываю КНДР полностью выполнить свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, оперативно сотрудничать с МАГАТЭ для полного и эффективного осуществления своего соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия] и решить все нерешенные вопросы, особенно те, которые возникли в период отсутствия в стране инспекторов агентства», — сказал он.

Также Гросси уточнил, что агентство готово к тому, чтобы исполнять более важную роль в проверке северокорейской ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сложившаяся в настоящее время на Запорожской АЭС ситуация требует создания на станции охранной зоны ядерной безопасности.