Москва, , 15:47 — REGNUM Расследованы будут военные преступления ВСУ, совершённые в отношении жителей Донбасса и Белгородской области, сообщили 6 марта в пресс-службе СКР.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Российское ведомство перечислило недавние преступления, совершённые украинскими боевиками.

Так, подросток 2008 г. р. получил ранение, подорвавшись на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Ещё два жителя ЛНР подорвались на украинских минах: одному это стоило жизни, другой потерял обе ноги.

Кроме того, украинские боевики обстреляли Белгородскую область: российская система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе. При этом один житель города пострадал, осколками повреждены фасады ряда зданий, а в нескольких сёлах Новооскольского округа — ЛЭП.

«Кроме того, жительница Белогоровки ЛНР рассказала о зверствах украинских националистов, — сообщили в СКР. — Также появились новые свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артёмовска».

По всем этим фактам будет проведено расследование, заявили в российском ведомстве.

Напомним, о том, что украинские боевики ведут прицельную стрельбу по мирным жителям, рассказал эвакуированный из Артёмовска Владимир Шатунов.

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