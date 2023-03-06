ДНР, 6 марта, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ (Вооруженными силами Украины) Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артёмовска, несмотря на оперативное окружение города российскими военнослужащими. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Отмечается, что позицию Залужного также поддержал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский: «Они (Валерий Залужный и Александр Сырский. — Прим. ред.) высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте (украинское название Артёмовска)».

Напомним, что на данный момент, по словам советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Яна Гагина, оборону Артёмовска держат около десяти тысяч украинских военнослужащих.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что предложение Залужного об отступлении из Артёмовска стало причиной разногласий с президентом Украины Зеленским.