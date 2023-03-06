Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости срочно создать зону безопасности на ЗАЭС

Вена, , 15:40 — REGNUM По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сложившаяся в настоящее время на Запорожской АЭС ситуация требует создания на станции охранной зоны ядерной безопасности. Он заявил об этом 6 марта на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ, его слова приводит пресс-служба агентства.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация на Запорожской АЭС подчёркивает настоятельную необходимость создания на площадке охранной зоны ядерной безопасности», — сказал он.

Также Гросси рассказал, что начал вести более активные консультации с обеими сторонами конфликта на Украине, и добавил, что надеется на поддержку со стороны Совета управляющих МАГАТЭ в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об уровне и степени защищённости Запорожской атомной электростанции от обстрелов со стороны ВСУ.