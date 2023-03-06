Никулинский суд Москвы запретил Раковой и Зуеву покидать дом ночью

Москва, , 15:30 — REGNUM Никулинский суд Москвы запретил экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой и ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, обвиняемым в мошенничестве, покидать дом ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Марина Ракова на заседании в Никулинском суде Москвы © Максим Блинов/РИА Новости

По решению судафигуранты дела не могут покидать место жительства с 22 вечера до 6 часов утра. Уточнятся, что суд продлил до 21 августа меру пресечения «в виде запрета определённых действий» Марине Раковой и Сергею Зуеву. Следующее заседание назначено на 21 марта.

Суд также продлил действие мер в отношении управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака, управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина, юрисконсульта «Шанинки» Кристины Крючковой.

Кроме того, суд продлил домашний арест проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. В должности замминистра просвещения Марина Ракова с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС.