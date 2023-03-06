Москва, 6 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы запретил экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой и ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, обвиняемым в мошенничестве, покидать дом ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Максим Блинов/РИА Новости Марина Ракова на заседании в Никулинском суде Москвы

По решению судафигуранты дела не могут покидать место жительства с 22 вечера до 6 часов утра. Уточнятся, что суд продлил до 21 августа меру пресечения «в виде запрета определённых действий» Марине Раковой и Сергею Зуеву. Следующее заседание назначено на 21 марта.

Суд также продлил действие мер в отношении управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака, управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина, юрисконсульта «Шанинки» Кристины Крючковой.

Кроме того, суд продлил домашний арест экс-проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. В должности замминистра просвещения Марина Ракова с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС.