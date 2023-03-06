Курск, 6 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. МЧС не распространяло информации о якобы нанесении удара по одному из районов Курской области. Появившиеся в соцсетях сведения от имени ведомства являются недостоверными. С таким опровержением выступила 6 марта пресс-служба регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы от МЧС России о нанесении удара по одному из районов Курской области. Данная информация является ложной», — сказано в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, в Курской области утром 6 марта ВСУ обстреляли приграничную территорию в Хомутовском районе. Такую информацию разместил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, в результате обстрела получили повреждения объекты энергоснабжения и осталось без света село Искра.

Ранее также сообщалось о том, что областной оперштаб принял необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона и охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. По словам Старовойта, в настоящее время регион получает дополнительные силы и средства от Минобороны.