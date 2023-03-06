Rzeczpospolita: «демографический метеорит» ударит по Польше

Варшава, , 15:29 — REGNUM Польше не удастся предотвратить демографический кризис, в котором уже оказалась страна. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Польские пенсионеры © Mateusz Slodkowski/ZUMA/TASS

Как заявил президент Института государственных финансов Славомир Дудек, страна столкнётся с кризисом демографического характера из-за очень быстрого старения населения. По данным экспертов, к 2055 году число трудящихся лиц и количество пенсионеров в Польше сравняется. При этом государственный долг страны составит почти 140% ВВП.

«У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек», ― подчеркнул экономист.

Если данной проблемой не заниматься, она выйдет на национальный экономический уровень, уверен эксперт.

«Можно немного изменить траекторию этого кризисного метеорита, но он обязательно ударит по нам», ― считает Дудек.

Эксперт утверждает, что властям нужно позаботиться об увеличении рождаемости. Также для решения демографического кризиса следует повысить пенсионный возраст и сделать мягче миграционную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, о вымирании польского народа уже несколько лет назад заявлял известный польский учёный, доктор медицинских наук и эксперт в области демографии и здравоохранения Якуб Герчинский. Ссылаясь на демографические данные, он отметил, что, если ничего не изменится, в 2100 году может быть только 27 миллионов поляков, хотя сейчас их почти 40 миллионов.