RTL Nieuws: в Нидерландах расследуют свыше 40 возможных случаев нарушения антироссийских санкций

Амстердам, , 15:28 — REGNUM На данный момент прокуратурой Нидерландов возбуждено 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц по подозрению в нарушении ими введённых Евросоюзом с февраля 2022 года санкций против России. Об этом 6 марта сообщает телеканал RTL Nieuws.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что по состоянию на конец 2022 года нидерландская прокуратура рассматривала 27 дел, связанных с возможностью обхода антироссийских санкций, однако на данный момент их количество возросло до 45.

Также указывается, что 29 уголовных дел из этого числа связаны с нарушениями санкций против РФ на импорт и экспорт, а остальные — с нарушениями финансового характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оставшаяся без российской нефти польская компания Orlen намерена потребовать от России компенсации за прекращение поставок.