Амстердам, 6 марта, 2023, 15:28 — ИА Регнум. На данный момент прокуратурой Нидерландов возбуждено 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц по подозрению в нарушении ими введённых Евросоюзом с февраля 2022 года санкций против России. Об этом 6 марта сообщает телеканал RTL Nieuws.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что по состоянию на конец 2022 года нидерландская прокуратура рассматривала 27 дел, связанных с возможностью обхода антироссийских санкций, однако на данный момент их количество возросло до 45.

Также указывается, что 29 уголовных дел из этого числа связаны с нарушениями санкций против РФ на импорт и экспорт, а остальные — с нарушениями финансового характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оставшаяся без российской нефти польская компания Orlen намерена потребовать от России компенсации за прекращение поставок.