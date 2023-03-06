Находка, Приморский край, , 15:26 — REGNUM Грузовой поезд столкнулся с электровозом на станции Находка-Восточная в Приморском крае, сообщил 6 марта представитель Дальневосточной железной дороги.

Грузовой поезд © Павел Лисицын/РИА Новости

Инцидент произошёл в ходе маневровых работ в 17:40 по местному времени. Столкнулись тепловоз в составе грузового поезда и электровоз. «В результате происшествия произошёл сход двух локомотивов и двух вагонов», — сообщил представитель компании.

Уточняется, что в результате этого столкновения никто не пострадал и что инцидент никак не отразился на движении поездов и на работе станции. Причина столкновения пока не ясна.

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