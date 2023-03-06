Киев, , 15:28 — REGNUM Большинство участников голосования на онлайн-платформе госуслуг Украины по празднованию 8 Марта высказались против отмены выходного в этот день. Об этом 6 марта сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина.

Тюльпаны Алексей Колчин © ИА REGNUM

По её словам, пока данное мнение избирателей будет учтено, но планируется хотя бы переименовать праздник.

«Мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным», — написала Бардина.

При этом она голосовала за отмену выходного. Депутат надеется, что впоследствии на Украине так и будет.

Напомним, в феврале в Раду внесли законопроект, который предполагает отмену выходных праздничных дней 8 марта, 1 и 9 мая для «устранения наследия колониального прошлого». В документе также говорится, что нужно ввести 25 февраля День украинской женщины и сделать этот день выходным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Верховной раде предлагают отменить 8 Марта и День Победы