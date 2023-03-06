Киев, 6 марта, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Большинство участников голосования на онлайн-платформе госуслуг Украины по празднованию 8 Марта высказались против отмены выходного в этот день. Об этом 6 марта сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тюльпаны

По её словам, пока данное мнение избирателей будет учтено, но планируется хотя бы переименовать праздник.

«Мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным», — написала Бардина.

При этом она голосовала за отмену выходного. Депутат надеется, что впоследствии на Украине так и будет.

Напомним, в феврале в Раду внесли законопроект, который предполагает отмену выходных праздничных дней 8 марта, 1 и 9 мая для «устранения наследия колониального прошлого». В документе также говорится, что нужно ввести 25 февраля День украинской женщины и сделать этот день выходным.