Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв считает, что решение украинской теннисистки Марты Костюк не пожимать руку Варваре Грачёвой после финального матча турнира WTA не является её самостоятельным и свободным решением.

Варвара Грачёва © EPA/Lorenzo Hernandez/ТАСС

«Сейчас следят за каждым шагом украинских спортсменов, их начинают критиковать за любой неверный шаг. Они не свободны в своих действиях, и мне их жалко», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Свищёва.

Также депутат отметил, что у подобного поведения может быть множество причин, в том числе несоответствующее воспитание.

Напомним, что финальный матч турнира WTA-250, проходившего в Остине (Соединенные Штаты Америки), завершился победой украинской спортсменки со счетом 6:3, 7:5.

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