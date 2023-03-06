Москва, 6 марта, 2023, 15:17 — ИА Регнум. За последние сутки на донецком направлении российские военные уничтожили более двух сотен бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля ВСУ, а также боевую машину РСЗО «Ураган» и гаубицу Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Дачное в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, по данным Минобороны России, российские подразделения уничтожили почти 500 украинских военнослужащих. Атаки велись на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.