Киев, 6 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Нефтепродукты на сумму 800 млн грн ($21,71 млн) изъяты украинскими спецслужбами у двух компаний — «Укрнафта» и «Укртатнафта» — по делу о неуплате налогов, сообщает 6 марта СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Украинское ведомство заявило, что в компаниях проведены обыски «на логистических базах и складах». Изъято более 16 тысяч тонн нефтепродуктов.

«Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн, — сообщили в СБУ. — Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из «Укрнафты» и «Укртатнафты» незаконно вывел предварительный менеджмент этих компаний».

В украинском ведомстве добавили, что сейчас оно намеревается наложить арест на изъятые горюче-смазочные материалы и передать их на нужды ВСУ.

По данным СБУ, в минувшем году «Укртатнафта» отгружала горючее «по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности». Руководство «Укрнафты» замешано в мошеннических схемах, отмечает СБУ.