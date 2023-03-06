Мелитополь, 6 марта, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий не исключает, что уже весной 2023 года в результате украинского кризиса к России мирно перейдут Николаевская и Одесская области, а также Запорожье. В эфире телеканала «Крым 24» 6 марта он также отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В любом случае Запорожье будет российским, для нас всех этот вопрос закрыт. И он будет принадлежать людям, которые живут на нем — без фашизма и нацизма, без тех глупостей, которыми заболела, к сожалению, Украина».

По оценке Балицкого, Николаевская и Одесская области, а также Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на сторону России: «На сторону добра. Все понимают уже бессмысленность этой войны. И в Украине уже уныние».

Также чиновник анонсировал вероятную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 6 марта не исключил, что встреча президента с Балицким состоится 7 марта.

Запорожье вернёт статус столицы области после освобождения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сейчас областной центр, город Запорожье, оккупирован украинскими боевиками. Поэтому административным центром региона официально стал Мелитополь», — пояснил он.

Документ о переносе столицы в Мелитополь глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал 3 марта. Бердянск и Энергодар признаны городами областного значения.

Российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области, заявил Балицкий, выступая в ходе семинара для волонтеров акции «Мы вместе» в конце февраля 2023 года. Балицкий отметил важность освобождения областного центра — города Запорожья и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, 6 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что весной 2023 года на Украине разразится кризис и в результате него к России мирно перейдут Николаевская и Одесская области, а также Запорожье.