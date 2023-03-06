В ходе беседы с президентом Вадим Шумков заявил, что власти региона предложили правительству продлить срок действия налоговых льгот для резидентов ТОРов на весь период действия таких территорий.

«Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными», — сказал Путин.

Губернатор также в ходе беседы с Путиным предложил отказаться от ограничения в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которое позволяет создавать не более пяти индустриальных парков в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Во время беседы президент поддержал идею «паспорта каждой семьи мобилизованного».