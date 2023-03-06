Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать британский танк Challenger 2 из-за недостатков

Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Из-за большого количества недостатков британские танки Challenger 2, которые Лондон намерен поставить Киеву, не станут существенной помощью ВСУ в ходе военных действий. Об этом 6 марта сообщает американский журнал Military Watch.

Танк Challenger 2 © Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму — особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на передовой», — отмечается в публикации.

Уточняется, что, по данным издания, первые обещанные британские боевые машины должны быть поставлены украинским войскам в середине апреля 2023 года, однако их соответствие боевым нуждам ВСУ является сомнительным.

Также указывается, что среди проблем Challenger 2 имеются такие, как использование им нарезного орудия, что существенно уменьшает мощность и точность боеприпасов, которые используют другие западные танки. Кроме этого, сообщается, что корпус британского танка является простой стальной бронёй без композитных материалов или динамической защиты.

«Это плохо сочетается с отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов: получается, что одно-единственное попадание может привести к катастрофической детонации», — поясняется в статье.

При этом заключается, что из-за того, что Challenger 2 не может использовать осколочно-фугасные боеприпасы против пехоты, на нём стоят устаревшие тепловизоры, он крайне сложен в обслуживании, помощь этой боевой машины в действиях ВСУ против российских войск является маловероятной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что украинский военный вместе с российскими подразделениями отбивал атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). То, что он стреляет в своих же сослуживцев, боец понял не сразу.