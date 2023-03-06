Путин поручил главе Курганской области следить за борьбой с наркоманией
Москва, 6 марта 2023, 15:09 — REGNUM В ходе встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта президент России Владимир Путин поручил ему уделять особое внимание борьбе с наркоманией в регионе.
«Вы сами упомянули и о сложной ситуации с социально значимыми заболеваниями. Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу вас уделять этому особое внимание — так же, как и борьбе с наркоманией», — сказал глава Российского государства.
Также он отметил, что в этом вопросе имеются медицинские, правоохранительные и другие аспекты, однако такую проблему невозможно решить только путём работы правоохранителей и необходимо работать всем вместе.
«Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», — подчеркнул Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда в регионе.