Москва, 6 марта, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В ходе встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта президент России Владимир Путин поручил ему уделять особое внимание борьбе с наркоманией в регионе.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым

«Вы сами упомянули и о сложной ситуации с социально значимыми заболеваниями. Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу вас уделять этому особое внимание — так же, как и борьбе с наркоманией», — сказал глава Российского государства.

Также он отметил, что в этом вопросе имеются медицинские, правоохранительные и другие аспекты, однако такую проблему невозможно решить только путём работы правоохранителей и необходимо работать всем вместе.

«Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда в регионе.