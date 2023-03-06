Тегеран, , 15:09 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран согласился на переход МАГАТЭ к дальнейшим мерам наблюдения и проверкам на иранских ядерных объектах.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я отмечаю согласие Ирана разрешить агентству приступить к дальнейшим мерам наблюдения и проверкам, необходимым для выполнения МАГАТЭ своей миссии», — сказал Гросси в понедельник, 6 марта, перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами в ходе совместной конференции с Рафаэлем Гросси заявил, что стороны разрешили неясность по поводу обнаружения у иранской стороны урана, обогащенного до 84%, — чуть ниже уровня, нужного для создания ядерного оружия.

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