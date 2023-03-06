Москва, 6 марта, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Единственный сертифицированный биоэнерготерапевт в России Александр Шигин скончался в Москве на 67 году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Александр Шигин

Тело экстрасенса Александра Шигина родственники мужчины обнаружили в его квартире в районе Бирюлёво на юге столицы. Ему было 66 лет.

«В квартире на улице Медынской было обнаружено тело 66-летнего мужчины. Предварительная причина смерти сердечно-сосудистая недостаточность », — рассказал собеседник агентства.

Александр Шигин был ясновидящим, народным целителем, психотерапевтом и единственным сертифицированным биоэнерготерапевтом в России. Мужчина разработал несколько уникальных методов, одни из них он назвал «Способ воздействия на биологические объекты для улучшения функционального состояния», который подразумевал использование музыкально-образного резонанса для исцеления клиентов. Кроме того Шигин являлся директором центра исследований причинно-следственных связей «Звезда утренняя», был ведущим экспертом всероссийского движения «За здоровую Россию» и активно сотрудничал с лабораторией традиционных методов диагностики и лечения Минздрава РФ, под руководством академика Станислава Зенина.