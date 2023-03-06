Москва, 6 марта, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции ВСУ. Видео работы пилотов опубликовало 6 марта Министерство обороны России в своём Telegram-канале.

РИА Новости Самолет Су-25 в зоне СВО

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики выпустили тепловые ловушки и, выполнив маневр, вернулись на аэродром. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

На военном аэродроме специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к вылетам.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ ранее обнародовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт.