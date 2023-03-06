Домодедово, Московская область, 6 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Предмет, похожий на боевую ручную гранату, которым 6 марта угрожал пришедший в военкомат в Домодедове мужчина, оказался муляжом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Александр Мельников/РИА Новости Граната

По данным ведомства, мужчина пришёл в военкомат, чтобы встать на учёт, но вынул макет гранаты и стал угрожать сотрудникам. После этого он выбежал из здания, хотя и не успел далекой уйти.

«Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, как установили эксперты, граната оказалась ненастоящей.

Напомним, 28 февраля в Кировском районе Ленинградской области задержали 16-летнего подростка, который пытался поджечь военкомат. Его обвиняют в покушении на теракт.