Bloomberg: власти Калифорнии выплатят 640 млрд долларов потомкам темнокожих рабов

Штат Калифорния, США, , 14:54 — REGNUM Власти штата Калифорния намерены выплатить в качестве репараций чернокожим потомкам рабов по 360 тыс. долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Афроамериканцы © EPA/ROBERT PERRY/ТАСС

По данным издания, авторы инициативы вынесли предложение о выплатах каждому темнокожему жителю штата по 360 тыс. долларов, в сумме это около 640 млрд долларов. Однако инициативная группа не уточняет, за чей счёт будут выплачены репарации.

В ближайшие дни в городе Сакраменто соберётся совещание членов рабочей группы, на котором примут решение о распределении средств: будут ли это прямые выплаты, или же субсидии на образование, здравоохранение и покупку жилья. Рекомендации должны быть представлены 1 июля законодательному собранию Калифорнии.

С XVI века в Новом Свете распространялось плантационное рабство, ориентированное на производство экспортных товаров — хлопка, табака, сахара, какао-бобов, кофе. В Америку ввозили рабов, в большинстве африканцев из Западной и Центральной для тяжёлой работы на земле. За четыре века — с XVI по XIX — в Америку привезли около 15 млн жителей Африки, причём треть переправляемых невольников погибли в пути. Рабство в США было ликвидировано после Гражданской войны 1861–1865 годов.