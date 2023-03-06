Рогов: мирные жители Запорожья помогают корректировать удары по военным объектам ВСУ

Мелитополь, , 14:54 — REGNUM Жители города Запорожье помогают корректировать удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев Live» 6 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности действовать в военном плане, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас», — заявил Рогов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность, что Запорожье будет освобождено. По его словам, власти на Украине четко понимают это.

«Запорожье — русский город. Все это прекрасно знают. Таким он был, таким он остается в условиях оккупации режимом Зеленского», — добавил Рогов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в четырех регионах прошли референдумы. Так, в ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Под контролем России находится большая часть Запорожской области, однако под контролем ВСУ остается город Запорожье.