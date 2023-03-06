Москва, , 14:50 — REGNUM Космонавт Роскосмоса Анна Кикина, которая в настоящее время находится на Международной космической станции, вернётся на Землю вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что корабль компании SpaceX отстыкуется от МКС 9 марта.

«3—5 марта по программе полета российского сегмента станции выполнена подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта», ― говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, на борт МЧС российская женщина-космонавт Анна Кикина и ещё три космонавта были доставлены в октябре 2022 года на американской ракете-носителе Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon.

Участниками 68-й длительной экспедиции, кроме Анны Кикиной, являются космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.