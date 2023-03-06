Москва, 6 марта, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 495 своих военнослужащих. Из них — около 45 человек были ликвидированы на купянском направлении, свыше 160 военнослужащих — на краснолиманском направлении, до 225 бойцов — на донецком направлении, до 65 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. Такие данные привела в ходе брифинга 6 марта пресс-служба Министерства обороны РФ.

Владимир Гердо/ТАСС Работа 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» ВС России в ходе СВО

Отмечается, что противнику был нанесен существенный ущерб в военной технике. Так, на купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа. Подразделения противника поражены в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Потери противника в военной технике на краснолиманском направлении составили за минувшие сутки 13 единиц. Среди них один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град». Группировка войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесла удары по ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Помимо этого, результативными стали удары по украинским позициям, нанесенные подразделениями «Южной» группировки войск на донецком направлении. Там потери ВСУ в технике составили 25 единиц, уничтожены в том числе пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

В районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Кроме того, разгромлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районе Часова Яра в ДНР.

Успешными стали действия российских военных и на южнодонецком и запорожском направлениях. На этих территориях артиллерия группировки войск «Восток» поразила расположения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка в ДНР, уничтожив две боевые бронированные машины, два пикапа, боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

Еще три броневика, восемь автомобилей и самоходная гаубица «Акация» были уничтожены на херсонском направлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении складов боеприпасов ВСУ на территории ДНР, подконтрольной Киеву. Также в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, несколько единиц техники (БМП и три автомобиля).