Москва, 6 марта, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Если со стороны Запада не последует комментариев в связи с покушением на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, это будет означать негласную вовлечённость западной стороны в поддержку подобных преступлений, написала 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Напомнив, что представители западных режимов, как правило, гиперактивны по любому поводу притеснения журналистов, Захарова выразила мнение, что в ситуации с Малофеевым молчание Запада «будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов».

Напомним, 6 марта стало известно о попытке украинских спецслужб совершить покушение на Малофеева при помощи прикреплённого к его машине взрывного устройства. Способ, которым пытались убить российского предпринимателя, схож с тем, которым была убита журналистка Дарья Дугина.