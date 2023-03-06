Тусон, США, , 14:45 — REGNUM Прибытие в Тусон (штат Аризона) двух украинских пилотов для прохождения курсов по управлению истребителями F-16 не изменит решение Вашингтона не поставлять Киеву упомянутые самолеты, считает издание Politico.

Пилот в кабине F-16 © Master Sgt. Nathan Lipscomb/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Программа, по которой проходят обучение два пилота ВСУ, создана для оценки их общих навыков, а также для понимания периода, необходимого для переобучения летчиков управлению современных истребителей», — приводит издание слова одного из представителей Пентагона.

Отмечается, что пилоты находятся на тренировочной базе уже неделю и останутся как минимум еще на семь дней.

Ранее о том, что два украинских пилота начали свое обучение в США сообщило турецкое издание Anadolu со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

Стоит напомнить, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на данный момент считает, что Вооружённые силы Украине пока не нуждаются в поставках боевых истребителей F-16.

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