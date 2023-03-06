Премьер-министр Мали Майга обсудил с замглавы МИД РФ Вершининым поставки топлива, зерна и удобрений

Доха, , 14:43 — REGNUM Налаживание поставок в Мали российских топлива, зерна и удобрений обсудил премьер-министр африканской страны Шогель Майга с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран, которая проходит в Катаре. Глава правительства рассказал об этом 6 марта.

Железнодорожная цистерна с топливом в терминале компании «Газпромнефть» © Александр Гальперин/РИА Новости

Как указал Майга, слова которого приводит РИА Новости, в ходе общения стороны провели обсуждение всех областей сотрудничества России и Мали, включая опыт российской стороны в борьбе с терроризмом.

«Мы также хотим развивать сотрудничество с Россией в экономической области, хотим договориться с Россией о поставках в Мали удобрений, топлива, хлеба, зерна, о чем шла речь на переговорах сегодня», — сказал он.

Также премьер-министр африканской страны подчеркнул, что руководство Мали «не обращает внимания» на противодействие со стороны стран Запада в вопросе сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что множество суверенных государств мира перестаёт бояться диктата со стороны стран Запада, и их национальные интересы перевешивают риски санкций.