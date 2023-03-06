Москва, 6 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда в регионе. Об этом 6 марта сообщает сайт Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Губернатор Курганской области Вадим Шумков участвует в режиме видеоконференции в рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

«На что хотел бы обратить внимание — это на рынок труда, уровень безработицы», — сказал Путин.

Глава государства в ходе видеоконференции с губернатором Курганской области заявил, что инвестпроекты, о которых шла речь в беседе, помогут эти проблемы в регионе решать эффективнее.

«В целом всё, в общем, стабильно и неплохо», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области о «паспорте каждой семьи мобилизованного».