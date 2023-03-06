Киев, 6 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. В контролируемых Киевом Черниговской и Сумской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 6 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14:47 мск, а Черниговской — в 14:53.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили на захваченной ВСУ части ЛНР.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны украинских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.