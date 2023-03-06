Донецк, 6 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Женщины из новых российских регионов массово разводятся со сбежавшими на Украину мужьями, передаёт 6 марта корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Даничев/РИА Новости Женщины с ребенком

Так, на освобожденных территориях ДНР и Запорожской области увеличился поток заявлений о расторжении брака, где истцами выступают женщины. Как рассказал директор мариупольской юркомпании «АКМ-КОНСАЛТИНГ» Лариса Колесникова, только в её фирму за последние три месяца обратились десятки девушек и женщин, чьи мужья сбежали на Украину.

«Практически у всех типовая история: во время СВО мужья бросали жен с детьми и уезжали на Украину. После чего мужчины обвиняли оставшихся жен в предательстве Украины и сепаратизме, соответственно, отказывались помогать семьям», — рассказала юрист.

Как стало известно ИА REGNUM, наиболее распространенная причина форсирования девушками процедуры развода — шквал предложений руки и сердца от военнослужащих ВС РФ.

В январе стало известно, что на Украине мужчины начали заключать фиктивные браки ради выезда из страны. Так, заключив фиктивный брак с многодетной матерью, мужчина получает право на законном основании покинуть страну как «отец семейства». Право выехать за рубеж появляется и у мужчин, заключивших фиктивный брак с женщиной-инвалидом.