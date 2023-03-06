Российские военные в зоне СВО уничтожили украинские РЛС и установку «Бук»
Москва, 6 марта 2023, 14:26 — REGNUM Российские военные нанесли удары по украинским позициям, уничтожив радиолокационную станцию, радиолакатор наведения ЗРК С-300 и установку «Бук», сообщил 6 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» была уничтожена в районе населённого пункта Троицкое (ДНР), радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 — в районе населённого пункта Андреевка (ДНР).
В районе населённого пункта Гуляйполе (Запорожская область) российские военные уничтожили радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.
Всего за сутки поражение нанесено ВСУ в 117-ти районах зоны СВО. Удары нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России по 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ.