Москва, 6 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским позициям, уничтожив радиолокационную станцию, радиолокатор наведения ЗРК С-300 и установку «Бук», сообщил 6 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО

Самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» была уничтожена в районе населённого пункта Троицкое (ДНР), радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 — в районе населённого пункта Андреевка (ДНР).

В районе населённого пункта Гуляйполе (Запорожская область) российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

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Всего за сутки поражение нанесено ВСУ в 117-ти районах зоны СВО. Удары нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России по 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ.