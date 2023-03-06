Москва, , 14:40 — REGNUM Предполагаемым организатором неудавшегося покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград», миллиардера Константина Малофеева является один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», скрывающийся на Украине гражданин России Денис Капустин. Об этом 6 марта сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Неизвестный у автомобиля Константина Малофеева, под который, предположительно данным лицом, было заложено взрывное устройство © ФСБ РФ/РИА Новости

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Капустин находится под контролем СБУ. Покушение планировалось совершить в результате подрыва самодельного взрывного, которое прикрепили к автомобилю бизнесмена.

ЦОС продемонстрировал видеокадры, как неизвестный что-то крепит к днищу машины, а также, как робот-сапёр потом снимает взрывное устройство.

Стоит отметить, как подчеркнули в ФСБ, способ, которым пытались подорвать автомобиль Малофеева, аналогичен тому, которым убили российскую журналистку Дарью Дугину. Автомобиль, которым она управляла, взорвали с помощью прикрепленного взрывного устройства в августе 2022 года.

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