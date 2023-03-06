Москва, 6 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава российского государства в ходе беседы поддержал идею «паспорта каждой семьи мобилизованного». Об этом 6 марта сообщает сайт Кремля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Президент поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», в котором отображаются потребности семьи военнослужащего.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, а также беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.