Москва, , 14:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 6 марта, провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси, передает пресс-служба Кремля.

Ибрагим Раиси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, в ходе диалога Путин и Раиси оценили общее положение и развитие ирано-российских отношений. Также лидеры двух стран обсудили вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов.

Напомним, что в последний раз Владимир Путин и Эбрахим Раиси общались по телефону 11 января. Тогда они обсудили реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

Как передавало агентство Tasnim, ранее глава Министерства обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни заявил, что страна не видит необходимости закупать у России зенитно-ракетный комплекс С-400.

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