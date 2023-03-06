Павловск, Воронежская область, 6 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Экипаж вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Павловском районе Воронежской области, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Также подчеркивается, что посадка была совершена вынужденно, из-за технических причин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

Ранее сообщалось, что 6 марта в Павловском районе Воронежской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. При этом была повреждена ЛЭП.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, во время ЧП никто не пострадал. Также он отметил, что работа ЛЭП уже восстановлена. На месте происшествия работают спецслужбы.

При этом губернатор не уточнил, был ли этот вертолет гражданским или военным, но подчеркнул, что угрозы жизни населению нет.