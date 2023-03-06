Жители Харцызска в ДНР поблагодарили Россию за восстановление дорог

Донецк, , 14:19 — REGNUM Нижегородские автодорожники отремонтировали крупнейшие дороги города Харцызска в ДНР. Местные жители рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что таких дорог не видели со времён СССР, и поблагодарили Россию.

Автомобили у города Харцызск © Сергей Аверин/РИА Новости

«Для небольшого города с населением 50 тыс. даже 10 км центральных улиц привести в порядок — это достижение века, а их сделали значительно больше, чем 10 км. У нас такое было в последний раз при СССР», — поделился впечатлением житель Харцызска.

Как утверждают харцызяне, ямы на дорогах были такие, что перевернуться троллейбусу не составило бы труда.

«Нам за лето и осень 2022 сделали все центральные улицы. И что самое главное — снег сошел, а дороги остались», — отметили жители города.

В начале июня 2022 между Харцызском и Нижегородской областью было подписано Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию на территории Харцызка ряда инфраструктурных проектов в коммунальном, транспортном и других секторах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее 6 марта, глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев также поблагодарил россиян за оказанную помощь. Сейчас в новый регион со всей страны отправляются гуманитарная помощь, строительные материалы, а также едут специалисты.