Минобороны: российские войска за сутки сбили Су-25, МиГ-29 и Ми-8 ВСУ

Москва, , 14:18 — REGNUM Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе спецоперации за сутки сбили украинские военные самолёт Су-27 и вертолет Ми-8, также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили военный самолёт МиГ-29 ВСУ. Об этом 6 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пилот истребителя МИГ-31 ВС России в зоне проведения СВО © Пресс-служба Министерства обороны РФ/РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — сказал он, указав, что около населённого пункта Новопавловка ДНР был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29у Красноармейска в ДНР, а также перехватили 15 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и ликвидировали девять беспилотников ВСУ около населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Кармазиновка ЛНР, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка и Верхнеторецкое ДНР, Чубаревка и Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолётов, 217 вертолётов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из артиллерии натовского калибра, выпустив суммарно 25 снарядов.