Минобороны РФ известило о воздушном бое и сбитых Су-27, МиГ-29 и Ми-8 ВСУ. Главное из сводки

Москва, , 14:55 — REGNUM Минобороны РФ 6 марта известило, что в воздушном бою близ населенного пункта Трудооленовка Запорожской области истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины (ВСУ). Как следует из сводки военного ведомства, помимо этого были сбиты вертолёт Ми-8 (в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики) и истребитель МиГ-29 противника (в районе Красноармейска).

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В рамках специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении. Только за последние сутки там уничтожено до 225 украинских военнослужащих. Кроме того, в районе населенного пункта Дачное уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и в районе Часов Яр — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, информирует Минобороны РФ.

Свыше 160 военнослужащих украинская армия потеряла на краснолиманском направлении. На южнодонецком и запорожском направлениях украинская армия потеряла до 65 военнослужащих. На херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 376-й день. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении. Накануне, 5 марта, Минобороны РФ известило о об уничтожении на донецком направлении свыше 210 украинских военнослужащих.