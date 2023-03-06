Блогеру из Мелитополя угрожают за восхищение «богатой» жизнью города при русских

Мелитополь, , 14:17 — REGNUM Блогер из Мелитополя Максим Стадник, который рассказывает и показывает новую «богатую» жизнь города в составе России, стал объектом критики и даже угроз со стороны граждан Украины.

Мелитополь (с) РИА Новости

Молодой человек практически ежедневно сообщает о плюсах и колоссальной разнице в Мелитополе, когда он был украинским городом, и теперь, когда стал российским.

«Сейчас знаете, что я вам покажу?! Богатую русскую жизнь ― нашу новую амбулаторию!» ― рассказывает в одном из видео блогер.

Так, он сообщил, что в Бердянске спустили первый рыболовецкий корабль под русским флагом.

«И это шикарно!» Уже начинают восстанавливать бердянский порт! Если бы вы знали, в каком состоянии он был при Украине! Ужасном. Просто ужасном», ― добавил Стадник.

Проукраинские соотечественники блогера нелицеприятно высказываются в адрес блогера за такие новости и желают ему всяческих мучений. А вот российские поклонники Максима активно поддерживают, советуя ему быть предельно осторожным.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожская область стала одним из четырёх регионов, которые воссоединились с Россией 30 сентября.

В настоящее время территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц со столицей в городе Мелитополе. Границы Мелитополя значительно увеличены. Они расширены до побережья Азовского моря и включают в себя курортный посёлок Кирилловку.

Ранее глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко заявила, что в Мелитополе вернут исторические названия улицам, проспектам, бульварам, шоссе, переулкам, площадям и проездам, которые были переименованы в 2016 году в рамках так называемой украинской декоммунизации.