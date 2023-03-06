Иркутск, , 14:14 — REGNUM До шести лет колонии (с девяти) смягчил суд приговор по делу о мошенничестве Андрею Левченко — сыну бывшего главы Иркутской области, бывшему депутату областного заксобрания, сообщает 6 марта региональный портал ircity.ru.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Левченко смягчили наказание до шести лет колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей и лишён на два года 11 месяцев права занимать должности на государственной службе.

Решение принято на седьмом по счёту судебном заседании по рассмотрению апелляции на приговор, первое состоялось 26 января.

В конце июля Левченко и ещё четверо фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере был признан виновным и осуждён на девять лет колонии. Защита подала апелляцию.

Как установил суд, Левченко участвовал в махинациях с фактическим созданием картеля. Ради незаконного получения прибыли были заключены договоры по замене лифтового оборудования. Дело было возбуждено в 2019 году, а в осенью 2020 года Левченко задержали.

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