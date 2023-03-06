Глава Бурятии Цыденов взял под опеку семью погибшего в СВО военного

Улан-Удэ, , 14:09 — REGNUM В Бурятии запустили проект «Брат Отца», в рамках которого глава республики Алексей Цыденов взял под опеку семью погибшего в спецоперации военнослужащего. Об этом говорится сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Алексей Цыденов © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Мы с супругой взяли такую семью на поруки. Так как такое решение — не на два-три месяца, а навсегда — провели дома с женой и детьми целый семейный совет», — написал глава Бурятии.

По словам губернатора, семья погибшего получает значительную денежную компенсацию от президента РФ, страховую выплату от Минобороны, но «дальше по жизни им идти самим — без отца». Поэтому суть проекта оказывать не одноразовую, а постоянную поддержку.

«Надо, чтоб рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе провести праздники, быть более уверенным в своем будущем и в будущем своих детей», — отмечает Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «России 1» заявил, что Украина не сможет вести контрнаступления. По его словам, ВСУ потеряли много сил под Артёмовском и Соледаром.